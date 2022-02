Obi-Wan Kenobi | la serie Tv ha una data di uscita

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “Obi-Wan” ha finalmente ricevuto unaper la prima di maggio al Disney Plus. non è il 4 maggio. Quale sarà ladi“Obi-Wan”? Lalive-action “Star Wars” guida Ewan McGregor debutterà il 25 maggio sul servizio di streaming di proprietà della Disney, ha annunciato mercoledì il CEO della Disney Bob Chapek durante la chiamata sugli utili della società. 45 anni esatti dall’di Star Wars: Episodio IV – arrivato nei cinema, con il titolo Star Wars, il 25 maggio del 1977. “Obi-Wan”: sinossi “Obi-Wan” è ambientato 10 anni dopo i drammatici eventi di “Star Wars: La vendetta dei Sith”, dove il Maestro Jedi Obi-Wanha affrontato la sua ...

La serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi è in cantiere ormai da qualche tempo, ma pare che finalmente la sua data d'uscita sia all'orizzonte. Disney ha infatti di recente annunciato che le peripezie ...Con un annuncio a sorpresa, Lucasfilm ha annunciato la data di uscita della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi. Le avventure del maestro Jedi inizieranno il prossimo 25 maggio esclusivamente su Disney+.