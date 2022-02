Obi-Wan Kenobi: la serie approda su Disney Plus (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pronta ad andare in onda, Obi-Wan Kenobi, la nuova serie originale Disney Plus targata Lucasfilm. L’attesissima serie TV di Disney Plus debutterà il 25 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Per seguirla, vi consigliamo di iscrivervi a Disney Plus approfittando delle numerose offerte disponibili. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarsi a Disney + La trama La storia della nuova serie di Disney Plus Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith. In quel periodo infatti Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta. Vi è stata la caduta e la ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pronta ad andare in onda, Obi-Wan, la nuovaoriginaletargata Lucasfilm. L’attesissimaTV didebutterà il 25 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Per seguirla, vi consigliamo di iscrivervi aapprofittando delle numerose offerte disponibili. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarsi a+ La trama La storia della nuovadiObi-Waninizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith. In quel periodo infatti Obi-Wanha affrontato la sua più grande sconfitta. Vi è stata la caduta e la ...

