Obi-Wan Kenobi | il poster della nuova serie svela la data di uscita su Disney+

Ecco il poster di Obi-Wan Kenobi, che svela la data di uscita su Disney+ della nuova serie originale targata Lucasfilm con protagonista Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi, la nuova serie originale Disney+ targata Lucasfilm debutterà il 25 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming. La serie vede protagonista Ewan McGregor, che riprenderà il suo ruolo nei panni dell'iconico Maestro Jedi. La storia La storia inizia dieci anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che ...

