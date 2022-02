Nuovo pianeta rilevato intorno alla stella più vicina al Sole

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Un team di astronomi che utilizza il Very Large Telescope (VLT dell’ESO) dell’European Southern Observatory in Cile ha trovato prove di un altroin orbita attorno a Proxima Centauri, lapiùal nostro Sistema Solare. Questocandidato è il terzonel sistema e il più leggero mai scoperto in orbita attorno a questa. Con solo un quarto della massa terrestre, ilè anche uno degli esopianeti più leggeri mai trovati. ” La scoperta mostra che il nostro vicinore più prossimo sembra essere pieno di nuovi mondi interessanti,portata di ulteriori studi ed esplorazioni future “, spiega João Faria, ricercatore presso l’Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, Portogallo e autore ...