(Di giovedì 10 febbraio 2022)Duran, ormai libera dell’incubo di poter uscire dalla casa a breve si sta mettendo a suo agio completamente, totalmente ignara che lunedì Alex Belli rientrerà nella casa. Ieri, in particolar modo, si è lasciata andare ad esternazioni piuttosto significative nei confronti diMedugno.si dichiara adLa moglie di Alex Belli all’interno del Grande Fratello Vip 6 è una vera protagonista e crea tantissime situazioni. Dapprima si è avvicinata a Gianluca Costantino, poi ha mollato il marito e si è avvicinata a Barù; ora colpo di scena: è interessata adMedugno. Ieri si è avvicinata al ragazzo per consolarlo, visto che dalla diretta di lunedì è molto scosso e ha avuto un approccio fisico con lui. Si è dovuta distaccare dal giovane campano al fine di non fare un passo in più ...

tuttopuntotv : Nuovi flirt al GF: Delia prova a sedurre Antonio ma la reazione è inaspettata #GFVip6 #GFVip #solex #alexbelli… -

Negli ultimi giorni Delia pare infatti sempre più interessata a uno dei nuovi concorrenti: Antonio ... nuovo flirt in arrivo? Delia Duran e Antonio Medugno sono sempre più vicini. In una delle camere ...Spuntano però ora nuovi scatti di baci e coccole con l'affascinante marketing manager. "Ora come ... però, non si era più saputo niente di loro, relegando dunque "il fatto" a semplice flirt, se non ...GF Vip, Delia Duran molto vicina ad Antonio Medugno: cos'è successo Al GF Vip gli equilibri potrebbero essere nuovamente ribaltati da Delia Duran: la ...