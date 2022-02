Nuova Zelanda, la polizia sgombera con la forza i camionisti del Freedom Convoy – Il video (Di giovedì 10 febbraio 2022) La polizia neozelandese ha arrestato più di 50 persone e ha sgomberato con la forza centinaia di manifestanti accampati fuori dal palazzo del parlamento negli ultimi tre giorni per protestare contro l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid e le restrizioni per combattere l’emergenza sanitaria. Ispirandosi alle manifestazioni dei camionisti in Canada, centinaia di neozelandesi hanno bloccato le strade vicino al parlamento nella capitale Wellington con camion, camper, auto e moto. I manifestanti del “convoglio per la libertà” sono arrivati ??martedì da tutta la Nuova Zelanda e si sono radunati davanti al palazzo del parlamento, chiamato Beehive. Sono rimasti accampati sul prato anche di notte. Gli arresti sono scattati a fronte di una situazione sempre più tesa, dopo che lo speaker del ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laneozelandese ha arrestato più di 50 persone e hato con lacentinaia di manifestanti accampati fuori dal palazzo del parlamento negli ultimi tre giorni per protestare contro l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid e le restrizioni per combattere l’emergenza sanitaria. Ispirandosi alle manifestazioni deiin Canada, centinaia di neozelandesi hanno bloccato le strade vicino al parlamento nella capitale Wellington con camion, camper, auto e moto. I manifestanti del “convoglio per la libertà” sono arrivati ??martedì da tutta lae si sono radunati davanti al palazzo del parlamento, chiamato Beehive. Sono rimasti accampati sul prato anche di notte. Gli arresti sono scattati a fronte di una situazione sempre più tesa, dopo che lo speaker del ...

