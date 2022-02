Nuova Champions League al via dal 2024: cinque miliardi a stagione da marketing e diritti tv (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cambia e diventa sempre più ricca. Dal 2024 la Champions League avrà una crescita dei ricavi del 42,8%. Incasserà infatti... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cambia e diventa sempre più ricca. Dallaavrà una crescita dei ricavi del 42,8%. Incasserà infatti...

Advertising

cmdotcom : Nuova #ChampionsLeague al via dal 2024: cinque miliardi a stagione da marketing e diritti tv - sportli26181512 : Nuova Champions League al via dal 2024: cinque miliardi a stagione da marketing e diritti tv: Cambia e diventa semp… - junews24com : Superlega, stoccata di Al Khelaifi: «Nuova alba finanziaria in arrivo» - - MaSte92_ : RT @TuttoMercatoWeb: 36 squadre, 10 partite, introiti su del 42%: come funzionerà la nuova Champions dal 2024 - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: 36 squadre, 10 partite, introiti su del 42%: come funzionerà la nuova Champions dal 2024 -