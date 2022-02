Novena a San Valentino per trovare l’amore e benedire il proprio fidanzamento | Sesto Giorno (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si avvicina il Giorno di tutti gli innamorati. Ma ogni Giorno dovrebbe essere “San Valentino”! l’amore di Dio infatti dovrebbe regnare sovrano nel mondo tra tutti noi suoi figli. Per questa occasione, però, ecco una preghiera speciale al Patrono degli innamorati, che interceda per chi cerca o vuole proteggere il proprio amore. Su chi fosse L'articolo Novena a San Valentino per trovare l’amore e benedire il proprio fidanzamento Sesto Giorno proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si avvicina ildi tutti gli innamorati. Ma ognidovrebbe essere “San”!di Dio infatti dovrebbe regnare sovrano nel mondo tra tutti noi suoi figli. Per questa occasione, però, ecco una preghiera speciale al Patrono degli innamorati, che interceda per chi cerca o vuole proteggere ilamore. Su chi fosse L'articoloa Sanperilproviene da La Luce di Maria.

Advertising

komboskina : RT @AntonioCarrabi1: Questa sera alle 21:30 #RosarioSocial della Brigata San Michele Arcangelo con @DonPompei nel mio spazio, in maniera ec… - AvinoLoredana : RT @AntonioCarrabi1: Questa sera alle 21:30 #RosarioSocial della Brigata San Michele Arcangelo con @DonPompei nel mio spazio, in maniera ec… - LiMaurizi : RT @AntonioCarrabi1: Questa sera alle 21:30 #RosarioSocial della Brigata San Michele Arcangelo con @DonPompei nel mio spazio, in maniera ec… - MarySpes : RT @AntonioCarrabi1: Questa sera alle 21:30 #RosarioSocial della Brigata San Michele Arcangelo con @DonPompei nel mio spazio, in maniera ec… - Katy30770035 : RT @AntonioCarrabi1: Questa sera alle 21:30 #RosarioSocial della Brigata San Michele Arcangelo con @DonPompei nel mio spazio, in maniera ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Novena San "La chiesa che vorremmo": cento studenti si riuniscono in Duomo e scrivono al Papa Sono i giorni della novena, quelli che anticipano la grande festa di martedì. E ogni sera la ... Al termine dei riti religiosi, quindi in tarda serata, sarà la Loggia di San Donato a trasformarsi in un'...

Nocera Umbra celebra il patrono San Rinaldo Intanto la comunità locale si sta preparando alla solennità con la tradizionale novena. Oggi alle ... "Celebrare la solennità di un testimone come San Rinaldo, compatrono della diocesi, ci spinge ad ...

Novena a San Valentino per trovare l’amore e benedire il proprio fidanzamento | Primo Giorno La Luce di Maria Novena a San Valentino per trovare l’amore e benedire il proprio fidanzamento | Sesto Giorno Si avvicina il giorno di tutti gli innamorati. Ma ogni giorno dovrebbe essere “San Valentino”! L’amore di Dio infatti dovrebbe regnare sovrano nel mondo tra tutti noi suoi figli. Per questa occasione, ...

Verso la Madonna del Conforto, è tempo di novena Il programma delle celebrazioni fino al giorno della festa il prossimo 15 febbraio. Il percorso è cominciato ieri. Infatti, la novena è iniziata ieri. Alle 18 si è tenuta la Santa Messa con le parrocc ...

Sono i giorni della, quelli che anticipano la grande festa di martedì. E ogni sera la ... Al termine dei riti religiosi, quindi in tarda serata, sarà la Loggia diDonato a trasformarsi in un'...Intanto la comunità locale si sta preparando alla solennità con la tradizionale. Oggi alle ... "Celebrare la solennità di un testimone comeRinaldo, compatrono della diocesi, ci spinge ad ...Si avvicina il giorno di tutti gli innamorati. Ma ogni giorno dovrebbe essere “San Valentino”! L’amore di Dio infatti dovrebbe regnare sovrano nel mondo tra tutti noi suoi figli. Per questa occasione, ...Il programma delle celebrazioni fino al giorno della festa il prossimo 15 febbraio. Il percorso è cominciato ieri. Infatti, la novena è iniziata ieri. Alle 18 si è tenuta la Santa Messa con le parrocc ...