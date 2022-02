Novena a Nostra Signora di Lourdes per proteggerci dal contagio peggiore – 9° giorno (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’11 febbraio ricorre l’anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes, protettrice dei malati. Preghiamo insieme, per tutte le nostre infermità corporali e spirituali. Affinché ci custodisca e ci preservi da ogni male, soprattutto dal contagio più pericoloso. In un contesto come quello di oggi è quanto mai urgente affidarci alla potente intercessione della Madonna presso il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’11 febbraio ricorre l’anniversario dell’apparizione della Madonna a, protettrice dei malati. Preghiamo insieme, per tutte le nostre infermità corporali e spirituali. Affinché ci custodisca e ci preservi da ogni male, soprattutto dalpiù pericoloso. In un contesto come quello di oggi è quanto mai urgente affidarci alla potente intercessione della Madonna presso il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

