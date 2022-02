Novak Djokovic iscritto a Indian Wells nonostante l’obbligo vaccinale. Ma rischia di non scendere dall’aereo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tennista Novak Djokovic è iscritto alla entry list ufficiale del torneo ATP di Indian Wells, che si giocherà in California, dal 9 al 20 marzo. E potrebbe scoppiare un nuovo caso dopo quello che l’ha coinvolto in Australia, dove alla fine di una querelle giudiziaria è stato espulso dal governo. Gli organizzatori del torneo americano hanno dichiarato che per partecipare è necessaria una prova valida di vaccinazione completata: «Le linee guida per i giocatori sono regolate dai protocolli stabiliti dalla WTA e dall’Atp, nonché da eventuali restrizioni stabilite dagli Stati Uniti d’America in merito allo stato di vaccinazione dei viaggiatori internazionali che entrano nel Paese». Per questo Djokovic potrebbe avere difficoltà addirittura all’ingresso negli Stati Uniti. Il tennista ha già ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tennistaalla entry list ufficiale del torneo ATP di, che si giocherà in California, dal 9 al 20 marzo. E potrebbe scoppiare un nuovo caso dopo quello che l’ha coinvolto in Australia, dove alla fine di una querelle giudiziaria è stato espulso dal governo. Gli organizzatori del torneo americano hanno dichiarato che per partecipare è necessaria una prova valida di vaccinazione completata: «Le linee guida per i giocatori sono regolate dai protocolli stabiliti dalla WTA e dall’Atp, nonché da eventuali restrizioni stabilite dagli Stati Uniti d’America in merito allo stato di vaccinazione dei viaggiatori internazionali che entrano nel Paese». Per questopotrebbe avere difficoltà addirittura all’ingresso negli Stati Uniti. Il tennista ha già ...

