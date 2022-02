Non solo il tribunale. Ora il M5s deve affrontare il Garante della privacy: «Chi è il responsabile dei dati degli iscritti?» (Di giovedì 10 febbraio 2022) In queste ore, i problemi del Movimento 5 stelle sembrano moltiplicarsi come le nuvole che annunciano tempesta. Per questo i parlamentari attendono con ansia il miracolo dell’Elevato – alias Beppe Grillo -, che è in viaggio verso Roma ed è atteso in mattinata. Nel primo pomeriggio dovrebbe incontrare gli esponenti di spicco del Movimento protagonisti di una guerra interna parsa a tratti insanabile: oltre al presidente decaduto Giuseppe Conte, dovrebbero essere ricevuti Luigi Di Maio e Viriginia Raggi. La prima questione da affrontare sarà quella del ripristino delle cariche dei 5 stelle: con la sospensione dell’ultimo statuto disposta dal tribunale di Napoli, il ruolo del presidente, dei suoi vice e tutti gli incarichi affidati seguendo le regole del testo statutario di agosto non esistono più. E con i vertici decapitati, il Movimento ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) In queste ore, i problemi del Movimento 5 stelle sembrano moltiplicarsi come le nuvole che annunciano tempesta. Per questo i parlamentari attendono con ansia il miracolo dell’Elevato – alias Beppe Grillo -, che è in viaggio verso Roma ed è atteso in mattinata. Nel primo pomeriggio dovrebbe incontrare gli esponenti di spicco del Movimento protagonisti di una guerra interna parsa a tratti insanabile: oltre al presidente decaduto Giuseppe Conte, dovrebbero essere ricevuti Luigi Di Maio e Viriginia Raggi. La prima questione dasarà quella del ripristino delle cariche dei 5 stelle: con la sospensione dell’ultimo statuto disposta daldi Napoli, il ruolo del presidente, dei suoi vice e tutti gli incarichi affiseguendo le regole del testo statutario di agosto non esistono più. E con i vertici decapitati, il Movimento ...

