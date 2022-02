“Non era rigore”: Atalanta-Fiorentina nel caos, scoppia la polemica (Di giovedì 10 febbraio 2022) Atalanta-Fiorentina si accende dopo pochissimi minuti per un rigore concesso da Fabbri che infiamma i tifosi sui social. Atalanta e Fiorentina si affrontano oggi in uno dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Lo scontro tra due squadre che puntano recitare il ruolo di outsider della manifestazione e che inseguono un trofeo che certo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 febbraio 2022)si accende dopo pochissimi minuti per unconcesso da Fabbri che infiamma i tifosi sui social.si affrontano oggi in uno dei quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Lo scontro tra due squadre che puntano recitare il ruolo di outsider della manifestazione e che inseguono un trofeo che certo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ItaliaTeam_it : ?????????????????????????????????????? ?? Si era infortunato a dicembre, non ha mollato, oggi è sul podio olimpico! #ItaliaTeam |… - a_padellaro : LA FARSA DELL'ERA GUALTIERI Nel nostro presente ritorno al passato affiora, direttamente dagli anni 60, il monito v… - fattoquotidiano : Ecco perché per il M5s il voto sullo statuto era valido: l’esclusione dei nuovi iscritti prevista dal 2018. Ma per… - RitaBorsatti : RT @Antigiornalista: Breve storia triste: Renzi ha denunciato i giudici che lo stanno indagando per aver violato l'art. 68 della Costituzi… - fabiodeste : @SmordiRita Forzatura. L’obbligo vaccinale non è mai esistito in tutto il Canada quindi c’era poco da togliere. Le… -