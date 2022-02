“Non è giusto”. Amici, arriva il nuovo allievo ma è polemica dopo quella scoperta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Esplode la bufera su ‘Amici’ per l’arrivo di un nuovo allievo alle dipendenze di Anna Pettinelli. Come si è potuto vedere nel daytime, andato in onda nella giornata di giovedì 10 febbraio, l’insegnante di canto ha deciso di far entrare nel talent show un nuovo cantante, che si chiama Gio Montana. Fin qui potrebbe non esserci nulla di anormale o di insolito, visto che i maestri hanno la facoltà di optare per queste scelte, ma in rete si è scoperto qualcosa su di lui e le polemiche sono improvvisamente divampate. Prima di dirvi tutto su Gio Montana, nelle scorse ore Raimondo Todaro è sembrato sin da subito contrariato per la decisione di Alessandra Celentano di mettere in sfida Mattia. Ha visto nel gesto della maestra, il tentativo di sbarazzarsi di Mattia per agevolare i suoi ballerini: “Trovo la proposta della sfida ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Esplode la bufera su ‘’ per l’arrivo di unalle dipendenze di Anna Pettinelli. Come si è potuto vedere nel daytime, andato in onda nella giornata di giovedì 10 febbraio, l’insegnante di canto ha deciso di far entrare nel talent show uncantante, che si chiama Gio Montana. Fin qui potrebbe non esserci nulla di anormale o di insolito, visto che i maestri hanno la facoltà di optare per queste scelte, ma in rete si è scoperto qualcosa su di lui e le polemiche sono improvvisamente divampate. Prima di dirvi tutto su Gio Montana, nelle scorse ore Raimondo Todaro è sembrato sin da subito contrariato per la decisione di Alessandra Celentano di mettere in sfida Mattia. Ha visto nel gesto della maestra, il tentativo di sbarazzarsi di Mattia per agevolare i suoi ballerini: “Trovo la proposta della sfida ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? OMAR VISINTIN DI BRONZO!!!! ?? Giusto per non perdere il ritmo, siamo già tornati sul podio: grande Omar!!!… - borghi_claudio : @straneuropa @LaStampa Eh sì, è giusto. Uno deve poter mangiare ciò che vuole. Pensi se un giorno #lascienza dicess… - AlbertoBagnai : Deve farlo chi ha sempre criticato questo approccio? ( - verbigratia23 : Giusto perché non avevo niente da fare, mi sono messa a guardare le date di nascita dei ragazzi di 3A. Su 29 solo q… - 28alwaysyouotb : lo sapete quanto louis sia legato a two of us e quanto sia personale, ma la condivide lo stesso con noi, quindi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non giusto L'unico che non ha i Brividi Nelle pagelle, Sanremo non lo si può prendere troppo sul serio, è un circo, ovvio che chi scrive di ... nelle pagelle, quindi, sto al gioco, ho sempre dato voti piuttosto bassi, specificando giusto ...

Pd, Letta lancia 'agenda 2022': allarme su rischi per ripresa ... molto maggiore rispetto a un intervento al tempo giusto. Il tempismo è necessario, bisogna ... si spiega, è che a fronte della frammentazione generale degli altri partiti, sui quali "non è opportuno ...

Bastoni non ci sta, svela la frase urlata agli arbitri: “È giusto che si sappiano le cose” Sport Fanpage Panzeri: "Sofia può farcela per la discesa" "Sta abbastanza bene, se non avesse una gara tra poco saremmo più tranquilli. La rinuncia al SuperG è dovuta a motivi medici e tecnici. Sofia ha messo gli sci solamente mercoledì, è inutile sprecare ...

Vaccini, Sileri: da politico non direi non vaccino mio figlio Sileri ha spiegato di credere “che in parte non sia giusto andare a chiedere a un politico se vaccina il figlio. Non credo comunque che la scelta di Salvini e Meloni sia da irresponsabili ...

Nelle pagelle, Sanremolo si può prendere troppo sul serio, è un circo, ovvio che chi scrive di ... nelle pagelle, quindi, sto al gioco, ho sempre dato voti piuttosto bassi, specificando...... molto maggiore rispetto a un intervento al tempo. Il tempismo è necessario, bisogna ... si spiega, è che a fronte della frammentazione generale degli altri partiti, sui quali "è opportuno ..."Sta abbastanza bene, se non avesse una gara tra poco saremmo più tranquilli. La rinuncia al SuperG è dovuta a motivi medici e tecnici. Sofia ha messo gli sci solamente mercoledì, è inutile sprecare ...Sileri ha spiegato di credere “che in parte non sia giusto andare a chiedere a un politico se vaccina il figlio. Non credo comunque che la scelta di Salvini e Meloni sia da irresponsabili ...