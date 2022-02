No vax, sospesa la potestà genitoriale alla famiglia che vuole solo sangue di non vaccinati per curare il figlio affetto da cardiopatia (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Vogliamo solo sangue di non vaccinati contro il Covid». Sono irremovibili i genitori del bambino del Modenese affetto da cardiopatia. Nonostante l’accoglimento del ricorso dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna da parte della Procura e la decisione del giudice che permetteva di superare le obiezioni, la famiglia resta ferma sulle sue posizioni e continua a rifiutare per il proprio figlio trasfusioni di sangue provenienti da donatori vaccinati contro il Covid-19. Oggi la vicenda si arricchisce di un’ulteriore svolta: il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale del bambino. Madre e padre No vax sostengono ci siano in ballo motivi religiosi inderogabili e ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Vogliamodi noncontro il Covid». Sono irremovibili i genitori del bambino del Modeneseda. Nonostante l’accoglimento del ricorso dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna da parte della Procura e la decisione del giudice che permetteva di superare le obiezioni, laresta ferma sulle sue posizioni e continua a rifiutare per il propriotrasfusioni diprovenienti da donatoricontro il Covid-19. Oggi la vicenda si arricchisce di un’ulteriore svolta: il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente ladel bambino. Madre e padre No vax sostengono ci siano in ballo motivi religiosi inderogabili e ...

