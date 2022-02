No vax e vaccino covid, si può scegliere sangue trasfusione? (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si può scegliere il sangue per una trasfusione? La domanda è attuale alla luce della vicenda che ha coinvolto una coppia di genitori a Modena. Davanti alle gravi condizioni in cui versava il figlio, bisognoso di trasfusione, i genitori si sono opposti al prelievo di sangue da un soggetto vaccinato contro il covid-19, evidentemente ritenendo che che tale sangue fosse infetto o avvelenato. La vicenda, approdata in tribunale, offre l’occasione – come sottolinea laleggepertutti.it – di affrontare un interrogativo: si può scegliere il sangue della trasfusione? Da un lato la risposta può sembrare ovvia: il sangue “deve” essere scelto, non potendo essere incompatibile il gruppo sanguigno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si puòilper una? La domanda è attuale alla luce della vicenda che ha coinvolto una coppia di genitori a Modena. Davanti alle gravi condizioni in cui versava il figlio, bisognoso di, i genitori si sono opposti al prelievo dida un soggetto vaccinato contro il-19, evidentemente ritenendo che che talefosse infetto o avvelenato. La vicenda, approdata in tribunale, offre l’occasione – come sottolinea laleggepertutti.it – di affrontare un interrogativo: si puòildella? Da un lato la risposta può sembrare ovvia: il“deve” essere scelto, non potendo essere incompatibile il gruppo sanguigno ...

