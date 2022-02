Nitram | Caleb Landry Jones nel trailer del film su una drammatica storia vera

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attoreè il protagonista didiretto da Justin Kurzel che racconta una, il nuovodiretto da Justin Kurzel in arrivo il 30 marzo sugli schermi americani, ha ora unche mostranel ruolo del protagonista. Nel video si vede il giovane e si assiste alla sua progressiva discesa verso la follia, mentre la sua famiglia si ritrova in difficoltà nel cercare di gestirlo. Nel 1996, nella città di Porth Arthur, in Australia, si è infatti svolta la sparatoria più mortale compiuta da una sola persona....

... e che grazie al thriller/drammatico '' è entrato nel concorso principale del Festival di Cannes 2021, dove ha conquistato recensioni molto positive e ha consentito a Caleb Landry Jones di ...L'ultimo film di Kurzel, '', è stato presentato in Concorso a Cannes ed è valso a Caleb Landry Jones il premio come Miglior Attore.