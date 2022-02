Nintendo Switch Sports, annunciato durante il Direct (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nintendo Switch Sports è sicuramente uno dei trailer che più ha creato hype in chi ieri ha seguito la conferenza (ma anche in chi l’ha recuperata dopo). Scopriamone di più! Un grande classico Tutti i possessori di Wii hanno sicuramente giocato e consumato Wii Sports. Bene, è arrivato il momento di fare lo stesso con con Nintendo Switch Sports!Ieri è stato mostrato il trailer, che vi lascio qui, di questa piccola perla che gli amanti della console non possono lasciarsi sfuggire. Trailer mostrato ieriInformazioni utili Il gioco comprende una raccolta di sei sport: calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chanbara. Ad autunno con un aggiornamento verrà poi aggiunto il golf.Tutti gli sport sono giocabili utilizzando i controller per emulare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)è sicuramente uno dei trailer che più ha creato hype in chi ieri ha seguito la conferenza (ma anche in chi l’ha recuperata dopo). Scopriamone di più! Un grande classico Tutti i possessori di Wii hanno sicuramente giocato e consumato Wii. Bene, è arrivato il momento di fare lo stesso con con!Ieri è stato mostrato il trailer, che vi lascio qui, di questa piccola perla che gli amanti della console non possono lasciarsi sfuggire. Trailer mostrato ieriInformazioni utili Il gioco comprende una raccolta di sei sport: calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chanbara. Ad autunno con un aggiornamento verrà poi aggiunto il golf.Tutti gli sport sono giocabili utilizzando i controller per emulare i ...

