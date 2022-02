Nini | la signora che a cento anni ha sconfitto il Covid | Non c' è nessun miracolo | è solo il vaccino

Advertising

La Repubblica

La Repubblica

La notizia di un famigliare con il covid è sempre allarmante, ma nel caso della signora Nini Fresco, mia madre, la preoccupazione era giustamente forte: aveva compiuto 100 anni in buona salute appena due ... tenendo testa a mattatori del calibro di Sordi, De Sica e Peppino De Filippo; ma alla fine aveva sempre preferito dedicare le proprie energie al teatro, dov'è stata fino all'ultimo signora e padrona. Laura Fresco, nonostante una vita in salita, tra leggi razziali, bombardamenti, pogrom, fughe ed espulsioni, non si è mai arresa e ha sempre combattuto ...