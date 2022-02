Niente gol doppio in trasferta? Solo per la UEFA: in Coppa Italia c’è (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si decideranno questa sera le altre due semifinaliste dell’edizione 2021/22 della Coppa Italia. Da un lato Milan e Inter, dall’altro due squadre che usciranno dai restanti match: Atalanta-Fiorentina (ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo) e Juventus-Sassuolo (ore 21 all’Allianz Stadium di Torino). Il format è noto, con il prossimo turno che sarà l’unico a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si decideranno questa sera le altre due semifinaliste dell’edizione 2021/22 della. Da un lato Milan e Inter, dall’altro due squadre che usciranno dai restanti match: Atalanta-Fiorentina (ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo) e Juventus-Sassuolo (ore 21 all’Allianz Stadium di Torino). Il format è noto, con il prossimo turno che sarà l’unico a L'articolo

Advertising

Open_gol : Ti capirei se non dicessi neanche una parola Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare un mare blu E niente di p… - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: Niente gol doppio in trasferta? Solo per la #UEFA: in Coppa Italia c’è ancora - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Niente gol doppio in trasferta? Solo per la #UEFA: in Coppa Italia c’è ancora - clarence_von : RT @CalcioFinanza: Niente gol doppio in trasferta? Solo per la #UEFA: in Coppa Italia c’è ancora - CalcioFinanza : Niente gol doppio in trasferta? Solo per la #UEFA: in Coppa Italia c’è ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Niente gol Si deciderà tra Inter e Milan la prima finalista di Coppa Italia 10/02/2022 - 00:32 Niente discussione. Il Milan, a San Siro, travolge la Lazio 4 - 0 grazie ai gol di Leao, Giroud (doppietta) e Kessie ed in semifinale di Coppa Italia affronterà l'Inter. Il primo gol arriva al 24'. ...

Mutazione al contrario a Trigoria, la Roma ha 'normalizzato' Mou E invece, niente. Sotto questo aspetto, la stagione è finita prima di quella passata: Fonseca è ... L'assenza prolungata di Pellegrini, cinque gol e due assist in campionato nelle prime dieci giornata, ...

Sampdoria, Caputo e il gol nel derby: «Non ho capito più niente» Samp News 24 Niente gol doppio in trasferta? Solo per la UEFA: in Coppa Italia c’è Per le semifinali, inoltre, rimarrà in vigore la regola del gol in trasferta che vale “doppio”, cancellata invece dalla UEFA per tutte le sue competizioni a partire da questa stagione (e sarà così ...

Sofia Goggia, niente Super G Niente Super G per Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022 in programma domani a Yanqing, in base a quanto confermato dalla Federazione. La sua partecipazione era solo un'ipotesi, ...

10/02/2022 - 00:32discussione. Il Milan, a San Siro, travolge la Lazio 4 - 0 grazie aidi Leao, Giroud (doppietta) e Kessie ed in semifinale di Coppa Italia affronterà l'Inter. Il primoarriva al 24'. ...E invece,. Sotto questo aspetto, la stagione è finita prima di quella passata: Fonseca è ... L'assenza prolungata di Pellegrini, cinquee due assist in campionato nelle prime dieci giornata, ...Per le semifinali, inoltre, rimarrà in vigore la regola del gol in trasferta che vale “doppio”, cancellata invece dalla UEFA per tutte le sue competizioni a partire da questa stagione (e sarà così ...Niente Super G per Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022 in programma domani a Yanqing, in base a quanto confermato dalla Federazione. La sua partecipazione era solo un'ipotesi, ...