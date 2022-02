“Nessun spazio ai fascisti”. Manifestazioni Antifa contro il ricordo delle foibe (Di giovedì 10 febbraio 2022) Due manifestazioni contro “la propaganda reazionaria sulla Giornata del ricordo”. A Torino le organizzazioni ‘Cambiare rotta’, ‘Potere al Popolo‘, insieme ai centri sociali Askatasuna e Gabrio scendono in piazza in opposizione alla fiaccolata organizzata dal comitato 10 febbraio in corso Cincinnato e all’iniziativa di venerdì pomeriggio alle 18.30 in piazzale Duca d’Aosta organizzata invece dal gruppo giovanile di destra Aliud, vicino a Fratelli d’Italia. Gli antagonisti invece si sono dati appuntamento alle 20.30 oggi nella zona del mercato rionale di corso Cincinnato, invece per venerdì invece alle 18 è prevista una ‘pedalata antifascista’ con ritrovo in corso Vittorio Emanuele angolo via Borsellino: “Da anni assistiamo in questo periodo alla propaganda reazionaria sulla Giornata del ricordo – spiegano gli antagonisti – Un moltiplicarsi di ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Due manifestazioni contro “la propaganda reazionaria sulla Giornata del”. A Torino le organizzazioni ‘Cambiare rotta’, ‘Potere al Popolo‘, insieme ai centri sociali Askatasuna e Gabrio scendono in piazza in opposizione alla fiaccolata organizzata dal comitato 10 febbraio in corso Cincinnato e all’iniziativa di venerdì pomeriggio alle 18.30 in piazzale Duca d’Aosta organizzata invece dal gruppo giovanile di destra Aliud, vicino a Fratelli d’Italia. Gli antagonisti invece si sono dati appuntamento alle 20.30 oggi nella zona del mercato rionale di corso Cincinnato, invece per venerdì invece alle 18 è prevista una ‘pedalata antifascista’ con ritrovo in corso Vittorio Emanuele angolo via Borsellino: “Da anni assistiamo in questo periodo alla propaganda reazionaria sulla Giornata del– spiegano gli antagonisti – Un moltiplicarsi di ...

