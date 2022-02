Nel pattinaggio di figura l'americano Chen oro. Storico settimo posto per Grassl

Advertising

repubblica : Sospetti di doping, congelato l'oro russo nel pattinaggio di figura. Dubbi su Kamila Valieva - Coninews : Emozioni e medaglie nel pattinaggio artistico sul ghiaccio, tanti auguri di buon compleanno a Carolina #Kostner! ??… - sportface2016 : +++FRANCESCA #LOLLOBRIGIDA MEDAGLIA D'ARGENTOOOOO NEL PATTINAGGIO DI VELOCITA', PRIMA MEDAGLIA ITALIANA A… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Straordinario Daniel Grassl alle olimpiadi di Pechino. Alla sua prima partecipazione ottiene il settimo posto, grazie… - fanpage : La 15enne campionessa russa di pattinaggio artistico, medaglia d’oro nel team event alle Olimpiadi e attesissima ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel pattinaggio

Ottima prestazione per Daniel Grassldi figura : l'azzurro si è classificato settimo, mentre Matteo Rizzo è solo sedicesimo. Lo statunitense Nathan Chen ha conquistato la medaglia d'...di Flavio Vanetti L'Italia ritrova Francesca Lollobrigida splendida medaglia d'argentodi velocità 3000 metri, nei 5000. Poi Innerhofer in combinata, il debutto di Grassldi figura e il ritorno del curlingtorneo a squadre maschile Sono 10 le ...Così il pattinatore italiano Daniel Grassl commentando l’ottimo e storico settimo posto nel pattinaggio di figura ai Giochi olimpici di Pechino 2022. L’atleta altoatesino, vicecampione europeo meno di ...Sport - Si esibisce sulla colonna sonora di The Man In The Iron Mask di Nick Glennie - Smith 3.09: Il bielorusso Konstantin Milyukov totalizza un punteggio nel libero di 143.73 (71.35+57.17), per un ...