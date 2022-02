Ncc | 8 autorizzazioni revocate dal Comune di Pescara | i titolari erano residenti a Roma

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “Continua incessante il lavoro per i Comuni italiani sul controllo delleda Noleggio Con Conducente. È notizia dell’ 8 Febbraio 2022 che ildi, a seguito di segnalazioni da parte dell’Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti ANAR che chiedevano allo stesso di verificare che i Noleggiatori da loro autorizzati avessero i requisiti per il mantenimento delleNCC e che l’operatività non fosse stata spostata sul territoriono, ha revocato 8a persone tutte“. Così in un comunicato stampa Anar, l’Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti. “Per tutti noleggiatori – si legge nella nota – è stato contestato il fatto di non essere in possesso di iscrizione alla Camera di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ncc autorizzazioni

Il Faro Online

Trasporti, Comitato AIR: 'siano rilasciate dalle Regioni, non più dai Comuni" Comitato Autisti Italiani Riuniti spiega le novità normative alle aziende Siena, 21 gennaio 2022 - Un incontro organizzato dal ...... Autisti italiani riuniti, aperto a tutta la categoria degli, circa 2.200 in Toscana, per ...i punti più importanti che chiederemo nei decreti attuativi c'è la regionalizzazione delle:...15 autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC (noleggio con conducente) da rimessa con autovettura fino a 9 posti, di cui due autorizzazioni da riservare anche per il trasporto di persone ...“Questa mattina sono andato in Questura per richiedere l’autorizzazione per la manifestazione e ho assistito ... Ma la partita che le associazioni di NCC intendono giocare non è solo in piazza ma ...