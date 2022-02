NBA 2022 | i risultati della notte 10 febbraio Warriors travolti dopo 9 vittorie di fila | male i Lakers | DeRozan trascina i Bulls

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono sei le partite andate in scena nellaNBA, una delle ultime prima del weekend dell’All Star Game. Ma sono anche, questi, tra gli ultimi incontri che precedono una deadline di mercato che si prevede rovente, per alcune franchigie molto più di altre viste certe insoddisfacenti prestazioni. Ma andiamo con ordine. MVP, all’internovittoria dei Chicago(34-21) sugli Charlotte Hornets (28-28) per 109-121, è senz’altro DeMarcon i suoi 36 punti, frutto di un eccellente 13/19 dal campo. Ma icontano anche sui 27 di Zach LaVine e sui 18 con 15 rimbalzi di Nikola Vucevic, mentre dall’altra parte non bastano i 33 di LaMelo Ball e i 22 di Miles Bridges. Successo anche per i Cleveland Cavaliers (34-21) sui San Antonio Spurs (20-35) ...

Attori, musicisti, atleti di ogni disciplina, ex cestisti. L'All Star Celebrity Game è lo show che ogni anno dal 2003, raduna star americane e globali. Gianmarco Tamberi è stato inserito nel Team Nique , dove Nique sta per Dominique Wilkins, mito degli ...Attori, musicisti, atleti di ogni disciplina, ex cestisti. L'All Star Celebrity Game è lo show che ogni anno dal 2003, raduna star americane e globali. Nelle due formazioni, ufficializzate anche ...Niente che mettesse a tacere le indiscrezioni, al contrario, sembra che andassero ad alimentare lo scenario che molti vorrebbero vedere. Sono ore caldissime per il mercato NBA. Ad aggiungere carne sul ...È conosciuto con l’acronimo LBJ e con vari soprannomi come King James e The Chosen One. Ha vinto tre campionati NBA, due medaglie d’oro olimpiche e quattro titoli della lega MVP. Nel 2017 Time ...