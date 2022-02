Napoli | riecco Anguissa | seduta di allenamento con il resto del gruppo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Rientrato dopo gli impegni in Coppa d’Africa, Andréha svolto oggi l’interadicon ilAndré, centrocampista del, si è rivisto oggi in quel di Castelvolturno. Il camerunese ha svolto l’interadi lavoro con ildel, la prima dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. Sicuramente un’ottima notizia per Spalletti, che ritrova così un titolare in vista del match contro l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ed ecco arrivare daun'orribile novità giudiziaria, tradottasi in prospettiva politica ...il centro. Da un po' non si parla più di una rinascita della Dc: persistono alcune dozzine di ...Bentornati. Con umori differenti, ma da oggi Koulibaly e Anguissa sono di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti. Fuochi d'artificio per il capitano del Senegal , campione d'Africa. Il gennaio del ...Dopo la vittoria della Coppa d’Africa con il suo Senegal nella finale con l’Egitto di Salah, Kalidou Koulibaly è tornato a Napoli. Il centrale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai tifosi presenti all ...Bentornati. Con umori differenti, ma da oggi Koulibaly e Anguissa sono di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti. Fuochi d’artificio per il capitano del Senegal, campione d’Africa.