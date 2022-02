Napoli, Koulibaly annuncia il proprio futuro: avete sentito? (Di giovedì 10 febbraio 2022) È rientrato a Napoli in mattinata Kalidou Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d’Africa con il suo Senegal. Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, ad attenderlo all’aeroporto di Capodichino una ventina di tifosi senegalesi residenti in Campania. “Questa accoglienza mi fa molto piacere, però fate piano perché non parto, non vado via“, ha esordito sorridente il centrale partenopeo. “Sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ringrazio tutti, ho visto tutti i video e le cose che avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal. Grazie a tutti”, ha poi continuato Koulibaly. Il difensore ex Genk ha poi voluto condividere sul proprio account Instagram l’accoglienza ricevuta, commentando un video girato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022) È rientrato ain mattinata Kalidou, fresco vincitore della Coppa d’Africa con il suo Senegal. Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, ad attenderlo all’aeroporto di Capodichino una ventina di tifosi senegalesi residenti in Campania. “Questa accoglienza mi fa molto piacere, però fate piano perché non parto, non vado via“, ha esordito sorridente il centrale partenopeo. “Sono tornato ae sono tranquillo. Ringrazio tutti, ho visto tutti i video e le cose chefatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal. Grazie a tutti”, ha poi continuato. Il difensore ex Genk ha poi voluto condividere sulaccount Instagram l’accoglienza ricevuta, commentando un video girato ...

