Napoli, Koulibaly accolto da eroe a Capodichino dopo la Coppa d'Africa (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Kalidou Koulibaly è stato accolto da eroe a Capodichino al rientro in Italia dopo il successo in Coppa d'Africa con il suo Senegal. La folta comunità senegalese presente in città ha fatto sentire tutto il suo calore al campione azzurro, che ha ricambiato l'affetto con parole d'amore: "Questa accoglienza mi fa molto piacere, sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ringrazio tutti, ho visto i VIDEO e tutto ciò che è stato fatto per supportarmi mentre ero in nazionale. Sono orgoglioso di essere con voi, anche a Napoli vive un pezzo di Senegal", ha dichiarato il centrale difensivo tra gli applausi di una folla festante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

