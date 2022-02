Napoli-Inter | Zoff | “Decisiva se vincono nerazzurri Juventus? Deve finire nelle prime quattro”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dinoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in un’vista che ha visto l’ex capitano e ct della Nazionale parlare di, atteso big match del prossimo turno di campionato. “Penso che possa esseresolo se vince l’, con i tre punti tutto può succedere – spiega –? Credo che l’obiettivo sia chiudere, può succedere di tutto ma tre squadre davanti sono tante a questo punto anche se i nuovi acquisti sicuramente daranno una grossa mano.”dice la sua anche sulla sfida tra allenatori, con Pioli pronto a inserirsi tra Spalletti e Inzaghi: “La classifica non provocherà pressione a nessuno, anche se non hanno mai vinto il campionato italiano. ...

A due giorni da, scoppia un piccolo caso attorno all'arbitro Doveri. Il fischietto romano, uno degli arbitri di maggior esperienza in serie A, è stato designato per la partitissima del Maradona , ma ...Dei centrocampisti della Juventus, nell', Milan onon giocherebbe nessuno. Locatelli e Zakaria non giocherebbero'. Serafini alla CMIT TV: 'Ibrahimovic deve essere umile' Ibrahimovic © ...Fabrizio Biasin, giornalista vicino alle vicende dell'Inter, ai microfoni di Marte Sport Live, ha parlato della sfida di sabato prossimo tra il Napoli di Spalletti e la squadra nerazzurra: "Peggio ...Cinquantuno anni fa, proprio contro l'Inter il Napoli si inserì per la prima volta nella corsa-scudetto. La storia si ripete. Allora si giocò a Milano. Terzo anno di Chiappella sulla panchina azzurra.