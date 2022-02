Napoli | agguato a un’ambulanza del 118 | medico aggredito e scaraventato al suolo

Advertising

rpi2_ : Agguato di camorra a Napoli, ucciso il fratello del pentito che fece luce sulla morte di Genny Cesarano… - Meteo1970 : @GianniMagini Adesso sappiamo molte cose . Giggino si dimette 2 giorni prima la notizia del Tribunale di Napoli ,… - ottopagine : Nuova stesa nella notte a Napoli ma l'agguato questa volta fallisce: si indaga #Napoli - Piergiulio58 : Agguato nel Napoletano: morto il 47enne rimasto ferito. - concentrazione : #camorra Ferito in un agguato alle Salicelle di Afragola, muore dopo un giorno di agonia in ospedale… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli agguato

C'è stata al'ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. Come raccontato dalla pagina Facebook dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, la postazione 118 del San Paolo viene allertata per un ...... per quanto riguarda la presenza di Attanasio e Iacovacci", spiegava lasu Focus on Africa ... L'ambasciatore italiano a Kinshasa ucciso lunedì sarebbe caduto in unattribuito ai ribelli ...C’è stata a Napoli l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. Come raccontato dalla pagina Facebook dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, la postazione 118 del San Paolo viene ...“Siamo preoccupati e sgomenti. Non è più tollerabile che nel cuore della città metropolitana di Napoli, tra l’indifferenza dei troppi, scoppi una guerra di camorra. Bombe, agguati, ferimenti e stese ...