Napoli | a rischio il rinnovo di un centrocampista | i dettagli!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 10 febbraio 2022)ed ilsi preparano ad un tour de force che deciderà la stagione e sancirà gli obiettivi della squadra. Sabato l‘Inter al Maradona e giovedi trasferta difficilissima al Camp Nou contro il Barcellona. Due gare spartiacque che potrebbero cambiare le sorti della squadra di Spalletti in positivo ma anche in negativo. Intanto la dirigenza è impegnata sul fronte rinnovi, soprattutto con Mertens e Fabian Ruiz. Per il belga le parti si risentiranno a fine stagione con la possibilità concreta di prolungare per un altro anno a cifre ridotte. Fabian RuizPer quanto riguarda lo spagnolo, la situazione è più complicata del previsto. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, non ci sono incontri in agenda ed è tutto fermo. Intanto l’ex Betis ha già ricevuto due proposte importantissime da club stranieri ...