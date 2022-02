Naomi Watts star del film The Friend, sull'amicizia tra una donna e un cane alano (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attrice Naomi Watts sarà il protagonista di The Friend, progetto che racconterà la storia tra una donna e il suo alano. Naomi Watts sarà la protagonista di The Friend, un film basato sul libro scritto da Sigrid Nunez in cui si racconta il legame di una donna con il suo cane alano. Il progetto segna il debutto cinematografico di The Veterans di Vincent Maraval e Kim Fox. Il libro The Friend è stato pubblicato nel 2018 e racconta la storia di una scrittrice che adotta un alano che era di proprietà di un suo amico che, purtroppo, ha perso la vita ed era il suo mentore. La storia affronta le tematiche di amore, amicizia, dolore e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attricesarà il protagonista di The, progetto che racconterà la storia tra unae il suosarà la protagonista di The, unbasato sul libro scritto da Sigrid Nunez in cui si racconta il legame di unacon il suo. Il progetto segna il debutto cinematografico di The Veterans di Vincent Maraval e Kim Fox. Il libro Theè stato pubblicato nel 2018 e racconta la storia di una scrittrice che adotta unche era di proprietà di un suo amico che, purtroppo, ha perso la vita ed era il suo mentore. La storia affronta le tematiche di amore,, dolore e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Naomi Watts star del film The Friend, sull'amicizia tra una donna e un cane alano - dick_handley : '21 grams' USA 2003 Critica: Sean Penn, Naomi Watts e Benicio Del Toro duellano in bravura in questo drammone che… - cris_nerazzurro : Ma sono l'unico che sta guardando King Kong? Naomi Watts splendida! - VladiMurtas : @guidomarchello Down- discesa infernale. Netflix. Vecchiotto ma sembra interesssnte. Poi c'è Naomi Watts, gran bell… -