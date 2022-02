Mps, la versione del pm Nastasi: «Non ho mai risposto al telefono di David Rossi» (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Come in tutte le cose umane ci può essere stato un errore, ma che ci sia stata la volontà di insabbiare è una vergognosa falsità. Non avevamo l’intenzione di coprire nessuno e lo dimostra l’attività di indagine fatta fino a quel momento». Davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi oggi è stata la volta del pm Antonino Nastasi, sui cui comportamenti in sede di sopralluogo dopo la morte del capo della Comunicazione di Mps aveva reso una controversa testimonianza il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglianico. Secondo quanto riferito dal militare, infatti, il pm avrebbe adottato una serie di comportamenti incauti rispetto al mantenimento dell’integrità della scena: dall’essersi seduto sulla sedia di Rossi, all’aver rovistato tra i bigliettini nel cestino della carta fino all’aver ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) «Come in tutte le cose umane ci può essere stato un errore, ma che ci sia stata la volontà di insabbiare è una vergognosa falsità. Non avevamo l’intenzione di coprire nessuno e lo dimostra l’attività di indagine fatta fino a quel momento». Davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dioggi è stata la volta del pm Antonino, sui cui comportamenti in sede di sopralluogo dopo la morte del capo della Comunicazione di Mps aveva reso una controversa testimonianza il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglianico. Secondo quanto riferito dal militare, infatti, il pm avrebbe adottato una serie di comportamenti incauti rispetto al mantenimento dell’integrità della scena: dall’essersi seduto sulla sedia di, all’aver rovistato tra i bigliettini nel cestino della carta fino all’aver ...

