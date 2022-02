Moviola Juventus Sassuolo: l’episodio chiave del match (Di giovedì 10 febbraio 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22: Moviola Juventus Sassuolo l’episodio chiave della Moviola del match tra Juventus e Sassuolo, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marinelli. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022)arbitraledelvalido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22:delladeltra, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marinelli.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - _logica_mente_ : @AndreaJustin03 Messias - Morata non è calcio di rigore per Marelli - Dalla_SerieA : Moviola Juve-Verona: Gunter su Vlahovic, ci stava il rigore - - gilnar76 : Ultimissime Juve: assalto a Zaniolo, la moviola del match con il Verona #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Juve Verona, la moviola: «Manca un rigore!». Ma non tutti concordano… #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -