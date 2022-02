MOVIOLA – Atalanta-Fiorentina | de Roon su Gonzalez | è rigore

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Svolta del match al Gewiss Stadium in occasione del quarto di finale tra. Sugli sviluppi di un contrasto in area, l’arbitro Fabbri, richiamato al var, ha concesso il calcio diai viola: Piatek dagli undici metri non ha sbagliato. Ma cosa è successo in area? La palla è arrivata ache l’ha toccata quel che basta per anticipare Deche a sua volta ha ‘calpestato’ il collo del piede dell’avversario. Una situazione frequente, che in questo caso ha spinto il var a richiamare il direttore di gara. Al monitor, Fabbri non ha potuto fare altro che constatare il fallo e concedere il penalty. C’è il fallo? Sì, il pestone è netto, una circostanza (step on foot) che nell’ultimo tempo è sanzionata sempre più spesso. SportFace.