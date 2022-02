Mourinho | accuse pesanti alla squadra | “siete gente senza palle | la cosa peggiore per un uomo”

(Di giovedì 10 febbraio 2022)non le manda a dire come di suo solito, questa volta però levengono riposte direttamente sui suoi calciatori. Secondo il Corriere dello Sport al termine di Inter-Roma,avrebbe letteralmente sbottato contro i suoi giocatori utilizzando parole forti. L’allenatore portoghese era infuriato a causa dell’atteggiamento dellasoprattutto ad inizio gara., Roma, spogliatoioVediamo le parole al veleno dello special one nei confronti dei suoi calciatori: ”Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vicagati sotto! E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vicagati sotto i primi 10 minuti! Tutti, nessuno escluso”. Il portoghese rincara la ...

avrebbe accusato la sua squadra di mancanza di personalità Questo il virgolettato attribuito a: 'Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l'Inter, nei primi dieci minuti ......strampalate, un tanto al chilo, che ottengono l'effetto contrario: considerare, tutto sommato, benevolmente l'operato arbitrale della domenica. Fossero vere le recriminazioni di, lui ...Sport - Tutti in silenzio, a parte Mourinho, che secondo quanto riporta il Corriere dello Sport h a attaccato duramente la squadra: 'Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l'Inter, nei ...Dopo il grande ritorno a "casa", con il saluto ai suoi ex tifosi, la furia di José Mourinho contro i suoi giocatori si sarebbe scatenata negli spogliatoi di San Siro dopo il ko in Coppa Italia contro ...