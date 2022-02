MotoGP | scattano i test di Mandalika con gli ultimi 3 giorni per preparare le moto in vista della stagione

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo aver messo in archivio la prima tranche deipre-stagionali, laè pronta per affrontare la seconda, che si disputerà da domani, venerdì 11 febbraio, a domenica 13, sul tracciato didove vivremo il primo Gran Premio di Indonesia nel corsoin arrivo. Team e piloti avranno a disposizione altri tredi lavoro (ogni turno si aprirà alle ore 2.00 italiane e si concluderà alle 10.00) per 24 ore complessive che dovranno presentare leal viavera e propria, che scatterà nel weekend del 6 marzo con il Gran Premio del Qatar di Losail. Per quanto visto a Sepang, il lavoro sarà corposo per tutti, con ogni scuderia che avrà una linea differente. In casa Ducati, per ...

Advertising

sportli26181512 : Marc Marquez: 'È un miracolo che sia in pista a Sepang': Il 5 e il 6 febbraio scattano i primi test di MotoGP a Se… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP scattano

OA Sport

A marzo prendono il via le stagioni di(il 6 in Qatar ) e di Formula 1 (il 20 in Bahrein ) e ... A settembre tocca a i mondiali di pallavolo femminile (in Olanda e Polonia) ,gli europei ...Leggi Anche Curve su cui sbandare, ecco le wags diin bikini Una gara avvincente, un finale da togliere il fiato sul circuito arabo, proprio come le emozioni chenei follower di Kelly,...Dopo aver messo in archivio la prima tranche dei test pre-stagionali, la MotoGP è pronta per affrontare la seconda, che si disputerà da domani, venerdì 11 febbraio, a domenica 13, sul tracciato di ...Abbiamo spulciato tutti i profili social, giusto per ricordarci quanto siamo fortunati a non avere il loro talento, così da non dover fare la vita dura (come dice Jorge Lorenzo) dei piloti E' un ...