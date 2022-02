MotoGP, Pol Espargarò: “Non ho dubbi che Marc sia il favorito per la vittoria del Mondiale” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pol Espargarò esprime la propria opinione alla vigilia dei test pre stagionali di Mandalika, l’ultima prova prima dell’inizio del Mondiale che scatterà come accaduto negli ultimi anni in quel di Losail in Qatar. L’Indonesia si appresta per accogliere la MotoGP dopo i recenti test in quel di Sepang (Malesia). Il catalano ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono in una posizione difficile perché il mio compagno di squadra è uno dei più grandi piloti della storia della MotoGP. Avrò un compito più difficile rispetto agli altri piloti, ma mi darà anche più motivazione. Cercare di battere un pilota per il decimo posto non è come cercare di battere il numero uno”. L’iberico ha continuato dicendo: “Non ho dubbi che Marc sia il favorito per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Polesprime la propria opinione alla vigilia dei test pre stagionali di Mandalika, l’ultima prova prima dell’inizio delche scatterà come accaduto negli ultimi anni in quel di Losail in Qatar. L’Indonesia si appresta per accogliere ladopo i recenti test in quel di Sepang (Malesia). Il catalano ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono in una posizione difficile perché il mio compagno di squadra è uno dei più grandi piloti della storia della. Avrò un compito più difficile rispetto agli altri piloti, ma mi darà anche più motivazione. Cercare di battere un pilota per il decimo posto non è come cercare di battere il numero uno”. L’iberico ha continuato dicendo: “Non hochesia ilper la ...

