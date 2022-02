Motocross | Kiara Fontanesi di nuovo incinta | “Arrivederci al 2023!”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo un 2021 da grande protagonista, in cui ha lottato ad armi pari per il titolo iridato in WMX con la fuoriclasse neozelandese Courtney Duncan fino all’ultimo GP di Pietramurata,si appresta ad affrontare un anno sabbatico per poi tornare al cancelletto di partenza con la sua moto da cross nel 2023 per dare la caccia al settimo mondiale della carriera. La 27enne parmigiana della GasGas ha infatti annunciato la sua seconda gravidanza, dopo la nascita di Skyler a fine 2019, tramite un post sui social. “Quando sei un’atleta professionista, sei anche una persona, una comune donna e, se scegliere non è mai facile, a volte, nella mia posizione, è ancor più difficile. A fine stagione 2021 mi sentivo così competitiva, forte ed energica come mai prima d’ora, ma mi sono trovata di fronte ad un bivio:mamma per la seconda ...