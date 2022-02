Morto Luc Montaigner, l’ex premio Nobel per la medicina aveva 89 anni (Di giovedì 10 febbraio 2022) È Morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull’Aids, diventato negli ultimi anni un riferimento dei no vax. La notizia circolava da ieri sera sui social. Oggi l’ha confermata il quotidiano Liberation: Montagnier aveva 89 anni. l’ex premio Nobel per la medicina è Morto martedì all’ospedale americano di Neuilly. Il certificato di morte è stato depositato presso il municipio,. secondo le informazioni di “Checknews”, citato dallo stesso Liberation. L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di giovedì 10 febbraio 2022) Èa Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier,per i suoi studi sull’Aids, diventato negli ultimiun riferimento dei no vax. La notizia circolava da ieri sera sui social. Oggi l’ha confermata il quotidiano Liberation: Montagnier89per lamartedì all’ospedale americano di Neuilly. Il certificato di morte è stato depositato presso il municipio,. secondo le informazioni di “Checknews”, citato dallo stesso Liberation. L'articolo proviene da Corriere.

