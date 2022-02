Morto il 35enne che si è dato fuoco davanti alla madre

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Capri Leone – La morte delRoberto Parasiliti (foto), che lunedì mattina a Capri Leone si erain casa, evidenzia il disagio psicologico di una parte crescente della popolazione e sull’ennesima fdella sanità siciliana. In Sicilia infatti non ci sono posti liberi nei centri grandi ustioni. Ilera stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, ma le gravissime ustioni riportate sul 75% del corpo suggerivano un ricovero immediato in una struttura attrezzata. Sia al Grandi Ustioni di Palermo che a quello di Catania, però, non c’erano posti liberi: 36 per quasi 5 milioni di abitanti. Anche il Papardo di Messina, infatti, è attrezzato solo per piccole ustioni. Nell’elisuperficie di ...

Capri Leone, Me - In Sicilia non ci sono posti liberi nei centri grandi ustioni: la morte delRoberto Parasiliti (foto), che lunedì mattina a Capri Leone si era dato fuoco in casa davanti ...:...Si è spento in queste ore nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Fogliani" di Milazzo Si è dato fuoco a causa di una crisi depressiva, èin queste ore nel reparto di Rianimazione dell' ospedale "Fogliani" di Milazzo dove si trovava ricoverato. Una tragica scelta per Roberto Parasiliti Provenza , 35 enne di Rocca di Caprileone , ...Capri Leone – La morte del 35enne Roberto Parasiliti (foto), che lunedì mattina a Capri Leone si era dato fuoco in casa davanti alla madre, evidenzia il disagio psicologico di una parte crescente ...Non ce l’ha fatta il 35enne di Capri Leone, in provincia di Messina, ustionato gravemente sul 75% del corpo, dopo essersi dato fuoco ieri mattina in casa. A dare l’allarme sono stati i vicini, ...