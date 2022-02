Morto a 94 anni Mino Milani, romanziere e fumettista che ha fatto sognare i ragazzi (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lo scrittore e giornalista Mino Milani è Morto oggi nella sua casa di Pavia, la città natale dove ha vissuto per tutta la vita. Aveva compiuto 94 anni lo scorso 3 febbraio. Milani è uno dei più noti autori di libri di avventura per ragazzi, saggi storici, biografie e sceneggiatore di fumetti. All’anagrafe Guglielmo, classe 1928, è stato uno degli autori più noti tra coloro che hanno scritto libri di successo per varie età: dai ragazzi e dai fumetti (esordendo sul ”Corriere dei Piccoli” e riscrivendo L’isola del tesoro con Hugo Pratt) fino al pubblico adulto, a cominciare dal romanzo “Fantasma d’amore” (Mondadori, 1977) dal quale il regista Dino Risi trasse nel 1981 l’omonimo film con Marcello Mastroianni e Romy Schneider. E’ autore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lo scrittore e giornalistaoggi nella sua casa di Pavia, la città natale dove ha vissuto per tutta la vita. Aveva compiuto 94lo scorso 3 febbraio.è uno dei più noti autori di libri di avventura per, saggi storici, biografie e sceneggiatore di fumetti. All’anagrafe Guglielmo, classe 1928, è stato uno degli autori più noti tra coloro che hanno scritto libri di successo per varie età: daie dai fumetti (esordendo sul ”Corriere dei Piccoli” e riscrivendo L’isola del tesoro con Hugo Pratt) fino al pubblico adulto, a cominciare dal romanzo “Fantasma d’amore” (Mondadori, 1977) dal quale il regista Dino Risi trasse nel 1981 l’omonimo film con Marcello Mastroie Romy Schneider. E’ autore ...

