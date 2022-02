Molti club di Serie A si sono fatti anticipare il “bonus” per chi retrocede. Anche chi non retrocederà (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 16 febbraio per le società di Serie A scade il termine ultimo per versare i contributi Irpef e Inps del 2021. Un termine già ampiamente derogato dalla Federcalcio, per venire incontro alla crisi dei club. La Serie A dovrà pagare all’erario 598 milioni di euro, scrive Repubblica. Che però sottolinea un particolare “tecnico” che rende bene l’idea del livello di scappatoie a cui ricorre la sedicente “grande industria” del calcio italiano per galleggiare tra debiti e sperperi al calciomercato. “Più di un club – scrive Repubblica – si è già fatto riconoscere il paracadute economico per chi retrocede. Si tratta di 25 milioni di euro per chi è in A da almeno tre stagioni, di 15 per chi ha giocato due campionati consecutivi, di 10 per le neopromosse. Il problema è che hanno iniziato ad attingervi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 16 febbraio per le società diA scade il termine ultimo per versare i contributi Irpef e Inps del 2021. Un termine già ampiamente derogato dalla Federcalcio, per venire incontro alla crisi dei. LaA dovrà pagare all’erario 598 milioni di euro, scrive Repubblica. Che però sottolinea un particolare “tecnico” che rende bene l’idea del livello di scappatoie a cui ricorre la sedicente “grande industria” del calcio italiano per galleggiare tra debiti e sperperi al calciomercato. “Più di un– scrive Repubblica – si è già fatto riconoscere il paracadute economico per chi. Si tratta di 25 milioni di euro per chi è in A da almeno tre stagioni, di 15 per chi ha giocato due campionati consecutivi, di 10 per le neopromosse. Il problema è che hanno iniziato ad attingervi ...

