Moggi | “Napoli miglior squadra del campionato | può battere l’Inter Ho un dubbio sulla Juve”

(Di giovedì 10 febbraio 2022)-Inter è lo spartiacque per lo scudetto, Lucianoritiene gli azzurri di Spalletti laformazione della serie A.-Inter praticamente appaiate in classifica, si affrontano in una partita che può dire molto sullo sviluppo delcapace di recuperare dopo il momento difficile vissuto a dicembre, tornando a ridosso della vetta occupata da un’Inter il cui ko nel derby di sabato scorso col Milan ha complicato i piani nerazzurri nella corsa al titolo. Ladi Inzaghi ha una partita in meno (quella di Bologna) e al momento ha un punto di vantaggio sugli azzurri. Inter prima a 53, ilinsegue secondo a 52 insieme al Milan: all’andata, il 21 novembre scorso, Inter-si è conclusa sul ...

Lucianofa una rivelazione inaspettata sul suo passato. L'ex dirigente die Juventus è intervenuto alla trasmissione la Città del pallone su Radio Kiss Kiss, rivelando di essere stato ad un passo ...... avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose" PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI: "- Inter decisiva per ...Napoli-Inter è lo spartiacque per lo scudetto, Luciano Moggi ritiene gli azzurri di Spalletti la miglior formazione della serie A. Napoli-Inter praticamente appaiate in classifica, si affrontano in ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex direttore sportivo di Napoli, Juve ed Inter, Luciano Moggi: "Io ho individuato nel Napoli una delle migliori ...