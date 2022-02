Modena, vogliono solo sangue No vax per il bambino che deve essere operato: il tribunale sospende la potestà genitoriale (Di giovedì 10 febbraio 2022) È stata provvisoriamente sospesa la potestà genitoriale alla madre e al padre del bambino del Modenese che per motivi religiosi vogliono che il sangue delle trasfusioni necessarie a un intervento chirurgico del piccolo, affetto da una cardiopatia, non venga prelevato da vaccinati contro Covid-19. Il 2 febbraio la procura per i minorenni aveva presentato ricorso e, a quanto si apprende, è stato nominato tutore il servizio sociale competente per territorio. Nei giorni scorsi il giudice tutelare di Modena aveva accolto le ragioni del policlinico Sant’Orsola di Bologna sulla necessità dell’intervento e sulla sicurezza del sangue. Il giudice ha in sostanza ritenuto che ci sono le garanzie di assoluta sicurezza nel sangue fornito dall’ospedale, qualsiasi sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) È stata provvisoriamente sospesa laalla madre e al padre deldel Modenese che per motivi religiosiche ildelle trasfusioni necessarie a un intervento chirurgico del piccolo, affetto da una cardiopatia, non venga prelevato da vaccinati contro Covid-19. Il 2 febbraio la procura per i minorenni aveva presentato ricorso e, a quanto si apprende, è stato nominato tutore il servizio sociale competente per territorio. Nei giorni scorsi il giudice tutelare diaveva accolto le ragioni del policlinico Sant’Orsola di Bologna sulla necessità dell’intervento e sulla sicurezza del. Il giudice ha in sostanza ritenuto che ci sono le garanzie di assoluta sicurezza nelfornito dall’ospedale, qualsiasi sia ...

