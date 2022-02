Modena, famiglia vuole sangue no vax per il figlio: sospesa la potestà genitoriale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale ai genitori del bimbo del Modenese che per motivi religiosi vogliono che il sangue delle trasfusioni ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente laai genitori del bimbo del Modenese che per motivi religiosi vogliono che ildelle trasfusioni ...

