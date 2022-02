Moda sostenibile: per ogni abito nuovo acquistato, uno vecchio viene riciclato (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Moda diventa sempre più sostenibile e lo fa incentivando il riciclo degli abiti inutilizzati nei guardaroba. Oltre alle app e ai siti dove rivendere i propri abiti e accessori - come Vinted e Depop ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladiventa sempre piùe lo fa incentivando il riciclo degli abiti inutilizzati nei guardaroba. Oltre alle app e ai siti dove rivendere i propri abiti e accessori - come Vinted e Depop ...

Nbnaturalbetter : ??Siamo su Il Sole 24 ORE tra le aziende italiane che promuovono l’Italia come modello di innovazione #sostenibile,… - vogue_italia : A San Valentino, come scegliere un diamante sostenibile? Ecco la nostra guida ?? - EGallavotti : Pnrr & moda sostenibile con @SpadaforaMarina a Comunicazione della moda @uniiulm #moda #sostenibilità… - wso_foe : Moda Sostenibile – Intervista Paolo Bray – IRIS TV Check out the video! ?? - vogue_italia : Ecco i tre finalisti del progetto The Upcycling Challenge, che hanno saputo lavorare con il packaging trasformandol… -

Il settore. Tessile e moda tornano a filare ...è da registrare un accordo tra Intesa Sanpaolo e Sistema Moda Italia per rilanciare il settore. Liquidità finanziaria, accelerazione degli investimenti per la transizione 4.0, crescita sostenibile ed ...

L'Intelligenza artificiale per il riuso dei rifiuti tessili: il progetto Atelier Riforma Volevamo sviluppare un progetto che avesse un impatto ambientale e sociale di un certo tipo: il settore moda è uno dei più inquinanti e uno di quelli che ha più bisogno di innovazione in chiave ...

