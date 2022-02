Miur, la circolare sulle foibe: “Gli italiani come gli ebrei”. La dura replica dell’Anpi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel giorno della memoria dedicato alle vittime delle foibe, una circolare del Ministero dell’Istruzione paragona “italiani ed ebrei” vittime della Shoah. Un passaggio, contenuto nell’ordinanza firmata dal capo dipartimento Stefano Versari, in passato presidente nazionale dell’associazione genitori delle scuole cattoliche. Nella nota si legge: “Il Giorno del ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla ‘categoria’ degli ebrei”. Una frase che ha scatenato subito un’ondata di polemiche. Il presidente nazionale di Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Gianfranco Pagliarulo ha detto: “Chiediamo urgenti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel giorno della memoria dedicato alle vittime delle, unadel Ministero dell’Istruzione paragona “ed” vittime della Shoah. Un passaggio, contenuto nell’ordinanza firmata dal capo dipartimento Stefano Versari, in passato presidente nazionale dell’associazione genitori delle scuole cattoliche. Nella nota si legge: “Il Giorno del ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla ‘categoria’ degli”. Una frase che ha scatenato subito un’ondata di polemiche. Il presidente nazionale di Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) Gianfranco Pagliarulo ha detto: “Chiediamo urgenti ...

Advertising

captblicero : La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italia… - zazoomblog : Miur la circolare sulle foibe: “Gli italiani come gli ebrei”. La dura replica dell’Anpi - #circolare #sulle #foibe… - LoryDowney7 : RT @il_pucciarelli: Giustamente @Anpinazionale, @emanuelefiano e @NFratoianni, tra gli altri, denunciano questo abominio storico. Poi esce… - CSerpolla : RT @captblicero: La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italiani' agl… -