Miriana, Manila e Nathaly commentano le dinamiche della Casa: ecco cosa pensano di un vip (Di giovedì 10 febbraio 2022) Miriana, Manila e Nathaly fanno un ritratto sulla personalità e sulla sensibilità dell'esperto di vini. ecco cosa pensano del vip Stavolta non c'entra Jessica e il suo innamoramento nei confronti del vip esperto di vini. Le tre vip nella stanza arancione, prima di mettersi a dormire, commentano le dinamiche della Casa. Ma tra un discorso e un altro finiscono infatti per parlare di Barù. Per Manila, Miriana e Nathaly l'uomo ha una sensibilità fuori dal comune ed è estremamente intelligente. Le tre si focalizzano sul gioco dell'oroscopo con cui il vippone in modo velato dà delle dritte ad ognuno di loro, azzeccandoci aldilà del gioco. Manila porta un ...

