Miocardite e vaccino covid: cosa dicono Andreoni, Bassetti, Ciccozzi e pediatri (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Miocardite dopo il vaccino anti covid, quali sono i rischi? All'indomani del rapporto Aifa su reazioni avverse e decessi, gli esperti commentano i dati. A parlare con Adnkronos Salute sono Andreoni, Bassetti, Ciccozzi e la Società italiana di pediatria. "La possibilità che le vaccinazioni inneschino reazioni, neurologiche o infiammatorie, è risaputo. Ma si deve ragionare rispetto ai rischi e benefici, rispetto alla gravità di una malattia infettiva. Sappiamo che l'immunizzazione contro covid-19 non è completamente esente dal rischio miocarditi, però anche chi si infetta può avere un rischio di sviluppare una Miocardite. Il vaccino sappiamo che protegge dalla malattia e riduce questo rischio, ed ecco ...

