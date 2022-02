Ministero Salute: 7194 nuovi positivi Covid in Sicilia, 575 a Ragusa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ragusa – La Sicilia secondo i dati diffusi oggi, 10 febbraio, dal Ministero della Salute è al quinto posto per numero di contagi. In particolare sono 7.194 (575) i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.519 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.248. Il tasso di positività sale al 15,1 ieri era al 14,1%. La Regione comunica che ci sono altri 375 casi che si riferiscono a giorni precedenti L’isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 274.873 con un decremento di 845 casi. I guariti sono 8.389 mentre le vittime sono 25 e portano il totale dei decessi a 8.948. Sul fronte ospedaliero sono 1.471 ricoverati, con 13 casi in meno rispetto a ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 10 febbraio 2022)– Lasecondo i dati diffusi oggi, 10 febbraio, daldellaè al quinto posto per numero di contagi. In particolare sono 7.194 (575) icasi di19 registrati a fronte di 47.519 tamponi processati in.Il giorno precedente ierano 7.248. Il tasso dità sale al 15,1 ieri era al 14,1%. La Regione comunica che ci sono altri 375 casi che si riferiscono a giorni precedenti L’isola è al quinto posto per contagi. Gli attualisono 274.873 con un decremento di 845 casi. I guariti sono 8.389 mentre le vittime sono 25 e portano il totale dei decessi a 8.948. Sul fronte ospedaliero sono 1.471 ricoverati, con 13 casi in meno rispetto a ...

