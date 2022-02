Milenkovic manda la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia: 3-2 all'Atalanta all'ultimo respiro, ora la Juve o il Sassuolo (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Fiorentina vince all'ultimo respiro contro l'Atalanta e conquista le semifinali di Coppa Italia: 3-2 al Gewiss Stadium per la Viola,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lavince all'contro l'e conquista le semifinali di: 3-2 al Gewiss Stadium per la Viola,...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: Milenkovic manda la #Fiorentina in semifinale di #CoppaItalia : 3-2 all' #Atalanta all'ultimo respiro, ora la #Juve o il #Sas… - AlvinBarbera : Un gol all'ultimo secondo di #Milenkovic manda i viola in semifinale contro il Sassuolo...ah no? #CoppaItaliaFrecciarossa - cmdotcom : Milenkovic manda la #Fiorentina in semifinale di #CoppaItalia : 3-2 all' #Atalanta all'ultimo respiro, ora la #Juve… -